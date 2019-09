Jo Swinson para reverter o artigo 50 do Tratado de Lisboa foi aprovada pela maioria dos participantes na conferência anual dos Liberais Democratas, em Bournemouth, Inglaterra. Este artigo 50 refere as condições necessárias para um país poder sair da União Europeia e foi accionado pela primeira vez pelo Reino Unido há mais de dois anos. Mas mesmo três anos depois de o Reino Unido ter demonstrado a sua vontade em abandonar a UE, o processo continua.





Caso os liberais britânicos vençam uma possível eleição antecipada no Reino Unido , irão reverter o Brexit. Mas a possibilidade de haver eleições antecipadas é abstante remota, tal como a solução do Brexit. Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico quer tirar o Reino Unido da União Europeia o mais rapidamente possível, mesmo sem acordo. O Parlamento não permite que o líder faça este movimento e o tabuleiro volta a estar com um impasse.A proposta dos liberais deMas o congresso foi além da reversão do Brexit. Ficou também decidido que, a vencerem as possíveis eleições, os liberais democratas convocariam um segundo referendo para saber se os britânicos mantém a intensão de abandonar a UE (esta possibilidade é avançada por partidos desde que saíram os resultados do primeiro referendo)."Este governo vai insistir em negociar um acordo, enquanto se prepara para sair sem nenhum", garantiu Johnson ao parlamento. "Irei à cimeira crucial em outubro e não importa quantos meios este parlamento invente para me prender as mãos, farei tudo para conseguir um acordo pelo interesse nacional.""Este governo não vai adiar mais o Brexit ", prometeu recentemente o primeiro-ministro birtânico.