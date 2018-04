Meechan negou ter cometido qualquer ilegalidade. Foi acusado de crime de ódio.

Um homem britânico foi multado em €914 por ter ensinado o cão da namorada a fazer a saudação nazi, tendo filmado o animal e partilhado o vídeo nas redes sociais de seguida. Mark Meechan, 30 anos, foi dado como culpado de um crime de ódio.



Tudo começou em Maio de 2016, quando foi detido depois do vídeo de Buddha, um pug, ter sido encontrado no YouTube. Neste site, foi visto mais de três milhões de vezes. Nas imagens, via-se Buddha a responder à frase "Sieg Heil" (que quer dizer "viva a vitória") levantando a pata.



Meechan negou ter cometido qualquer ilegalidade e indicou que só criou o vídeo para arreliar a namorada. Mas a acusação insistiu que o seu acto era "anti-semita e de natureza racista", agravado por preconceito religioso.



Em Março, o comediante Ricky Gervais manifestou-se contra a sentença no Twitter: "Um homem foi condenado num tribunal britânico de ter feito uma piada considerada ‘muito ofensiva’. Se não se acredita no direito de uma pessoa de dizer coisas que se possam achar ‘muito ofensivas’, então não se acredita na liberdade de expressão."



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">A man has been convicted in a UK court of making a joke that was deemed "grossly offensive". If you don't believe in a person's right to say things that you might find "grossly offensive", then you don't believe in Freedom of Speech.</p>— Ricky Gervais (@rickygervais) <a href="https://twitter.com/rickygervais/status/976115287991910400?ref_src=twsrc%5Etfw">20 de março de 2018</a></blockquote>

