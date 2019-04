O egípcio, que ficou com alguns ferimentos, acredita que o ataque foi motivado pelo stress do animal, que não teve tempo de se adaptar ao espaço.

Um leão atacou o seu treinador no circo em Lugansk, no leste da Ucrânia, em frente a uma audiência composta por crianças e pais. O momento foi captado em vídeo.

O público ficou em pânico quando Hamada Kouta, do Egito, sofreu uma investida do grande felino, que o mordeu no braço e o arranhou. O treinador, que trabalha há vários anos em circos na Rússia, tentou defender-se do ataque e conseguiu que o leão se afastasse.

"O leão atacou-me e mordeu-me, mas felizmente não apanhou o meu pescoço", disse Kouta depois de receber tratamento médico. "As minhas costas, braço e perna ficaram magoados. Fiquei com marcas das garras e de um dente na minha perna, outra de dentes no meu braço, uma delas com quatro centímetros de profundidade, e três feridas de garras nas minhas costas", descreveu.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TEf-6Gpj8iY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

O treinador acredita que a violência do animal deveu-se ao facto de este ter de participar no espetáculo pouco depois de chegar à cidade, não tendo tempo para se adaptar ao novo espaço. "Eles estavam em stress, o que levou ao ataque", afiança Kouta, referindo-se ao conjunto de leões do circo.

Os circos foram recentemente banidos da capital da Ucrânia, Kiev, mas Lugansk ainda permite este tipo de atividade.