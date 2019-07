Ladrões roubaram pelo menos €400.000 em garrafas de vinho

O restaurante, que tem duas estrelas Michelin, é bastante famoso pela sua garrafeira que inclui vinhos vindos das vinhas Petrus e Romanee-Conti.



Este não é um caso isolado de roubos de vinhos que vale vários milhares de euros, em França. Em 2009, a polícia francesa prendeu um homem de 44 anos suspeito de ter roubado mais de 500 garrafas de vinhos de alguns dos melhores restaurantes parisienses.

Uma adega de um restaurante de luxo parisiense foi assaltada e os ladrões conseguiram levar pelo menos 150 garrafas de vinho. As garrafas estavam avaliadas em centenas de milhares de euros, sendo que a polícia suspeita que o vinho roubado pode valer entre os 400.000 e os 600.000 euros.Os empregados do Maison Rostang, perto do Arco do Triunfo, em Paris , a capital francesa, descobriram um buraco com cerca de 50 centímetros na parede da cave onde era guardado o vinho . Foi por esse local que os ladrões entraram, na segunda-feira, afirmaram as autoridades citadas pelo jornal britânico The Guardian.