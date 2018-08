Dois ladrões roubaram jóias da coroa da Suécia de valor inestimável de dentro de uma catedral e fugiram de lancha. A polícia sueca lançou uma caça ao homem.Tudo aconteceu esta terça-feira, quando os dois entraram na catedral de Strängnäs, a oeste de Estocolmo. O objectivo dos ladrões era ficar com as duas coroas e o ceptro, jóias funerárias de Karl IV e da sua mulher, a rainha Kristina. As jóias, adornadas com ouro, pedras preciosas e pérolas, datam de 1611.Depois de terem conseguido destruir as vitrines protectoras, os ladrões retiraram as jóias e dirigiram-se para uma lancha atracada junto à catedral, no lago Malaren. A embarcação foi descrita como pequena e aberta, e não se sabe qual é a cor.Uma testemunha lamentou o sucedido à BBC. "Soube logo que eram ladrões pela forma como se estavam a comportar. É desprezível que estas pessoas tenham roubado de um edifício sagrado e histórico", contou Tom Rowell.Os suspeitos foram perseguidos de barco e helicóptero, mas ainda não foram encontrados. "Estamos na terra, na água e no ar", garantiu o porta-voz da polícia Thomas Agnevik. "Agora está 1 a 0 para eles. Não é possível dar um valor económico a isto, são items de interesse nacional inestimável."Na altura do roubo, ocorria um evento na catedral e esta encontrava-se aberta ao público. Ninguém ficou ferido.