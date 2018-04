A embaixada russa no Reino Unido avisou os seus cidadãos que correm o risco de verem "introduzidos objectos estranhos" nas suas bagagens quando viajam para o Reino Unido. O aviso surge na sequência da crise diplomática provocada pelo envenenamento do ex-espião russo, Sergei Skripal, em Salisbury.

O aviso foi feito no site da embaixada e é classificado como mais "uma provocação" dos britânicos.

A embaixada garante que o aviso é necessário devido "à política anti-russa, e a crescente retórica ameaçadora dos britânicos e as acções selectivas do governo britânico contra indivíduos e entidades legais russas."



Na passada sexta-feira, um avião da companhia aérea russa, Aeroflot, foi revistado pelas autoridades britânicas no aeroporto de Heathrow, em Londres.

A embaixada publicou ainda mais 14 perguntas que enviou ao governo britânico sobre o envenenamento. Os russos querem saber que antídoto foi usado para tratar Sergei Skripal e a filha e como é que os britânicos determinaram a origem do agente nervoso.

Entretanto, pediram para visitar Yulia Skripal, cidadã russa cuja recuperação está a correr melhor do que o pai. Mas Londres ainda não autorizou.