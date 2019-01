O resultado preliminar da autópsia à criança de dois anos revela que a criança sofreu um "traumatismo cranioencefálico severo".

Julen, o menino espanhol que morreu depois de cair num poço, apresentava uma grande ferida no crânio. Sofreu um "traumatismo cranioencefálico severo", revelam os resultados preliminares da autópsia avançados pelo jornal espanhol El Mundo.



Julen, de dois anos, caiu a 13 de janeiro num poço junto à necrópole da Tumba Del Moro, local turístico em Málaga, na região da Andaluzia. Doze dias depois, na madrugada deste sábado, as equipas de socorro conseguiram chegar ao local onde estava, encontrando o corpo da criança sem vida - preso num túnel de 25 centímetros de diâmetro e 107 metros de profundidade. Foram os mineiros e um elemento da Guardia Civil que encontraram o corpo.



As autoridades revelaram, em conferência de imprensa, que foi uma queda livre e rápida até aos 71 metros, o que aposta para a possibilidade de não ter ficado preso em nenhum momento. "A posição do corpo indica que Julen caiu direto até aos 71 metros, onde foi encontrado o menino", explicou o delegado do governo da Andaluzia Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, acrescentando: "A tese é que durante a própria queda de Julen foi caindo terra por cima. As paredes do túnel são muito arenosas. Mas é uma tese que teremos de investigar."



O corpo de Julen começou a ser autopsiado na manhã deste sábado, com o objetivo de apurar o que provocou a morte da criança. "As possíveis responsabilidades da morte estão nas mãos do Tribunal de Instrução nº9 de Málaga", revelou Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.