Segundo o relatório preliminar divulgado este sábado, a criança sofreu um "traumatismo cranioencefálico severo".

Os primeiros resultados da autópsia de Julen mostram que o menino terá morrido no mesmo dia em que caiu no poço em Totalán, Málaga.



Segundo o relatório preliminar divulgado este sábado, a criança sofreu um "traumatismo cranioencefálico severo".



O corpo de Julen esteve dentro do poço 12 dias, tendo sido encontrado apenas na madrugada deste sábado. A autópsia foi realizada por cinco médicos-legais entre as 08h30 e as 13h00 desse dia



Funeral da criança realiza-se ao início da tarde deste domingo em El Palo, Málaga.