Victoria Parry embateu com o carro em vários outros veículos em Stratford-upon-Avon, Inglaterra. O carro da inglesa ficou imobilizado numa valeta onde se incendiou. A polícia que se deslocou ao local determinou que a condutora do acusava uma percentagem de álcool no sangue quase três vezes superior ao permitido pela lei inglesa. No entanto, a juíza encarregue pelo caso decidiu deixar a condutora em liberdade.Esta não foi a primeira vez que Victoria foi apanhada a conduzir sob a influência de álcool, tendo já acontecido duas vezes antes. Desta vez, a gerente de uma loja dmitiu ter bebido uma garrafa de vinho antes de conduzir.Quando presente à juíza responsável pelo caso, Sarah Buckingham, Victoria foi ilibada. A juíza declarou que "se a senhora Parry fosse um homem, sem dúvida que estaria a ser conduzida escadas abaixo", rumo aos calabouços. No entanto, e apesar de admitir que a mulher era alcoólica, a juíza considerou como um atenuante o facto de o acidente ter ocorrido em Maio de 2018 e nunca mais se ter repetido". A magistrada não decretou então "a habitual pena de prisão de 18 meses" e deixou Victoria ir para casa e continuar a conduzir, enquanto vê "se consegue resolver os seus problemas".