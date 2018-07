É a história mais polémica em Espanha: Juana Rivas, uma mãe espanhola que fugiu com os dois filhos do marido acusando-o de maus-tratos, foi condenada a cinco anos de prisão por rapto. O tribunal de Granada considerou que as alegadas agressões não foram provadas.Além da pena de prisão, esta mãe terá que pagar os custos legais, mais 30 mil euros ao marido por danos morais e materiais. Mas a pior condenação é o impedimento de ter os direitos de custódia dos filhos durante seis anos.A história de Juana Rivas começa em Maio de 2016. Foi quando ela fugiu de Itália, onde vivia com o marido Francesco Arcuri, rumo a Granada. Alegou que ia só visitar a família e que voltaria, mas apresentou, em solo espanhol, uma queixa por violência doméstica. "Quando uma mulher foge do terror para proteger as suas crianças não as está a raptar", afirmou na altura.Arcuri ripostou invocando a Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças concluída em Haia e defendeu que os filhos deveriam ficar com ele. Tal levou a que, em Julho de 2017, Juana Rivas se escondesse com os filhos. O seu paradeiro foi desconhecido até Agosto, altura em que se entregou. As crianças foram então levadas para Carloforte, Itália, onde residiam antes da fuga para Espanha, e ficaram com o pai. Rivas conseguiu ir visitá-as ao longo desse tempo.A família tinha-se mudado para Itália em 2012. A mudança aconteceu aquando da reconciliação do casal, ocorrida depois de uma condenação de Arcuri por violência cometida contra Rivas, em 2009.Segundo o El Mundo, Arcuri alegou que a condenação aconteceu por ele ter aceitado a autoria dos crimes para evitar uma batalha legal e manter os direitos de visitar o filho. A segunda criança só nasceu após a reconciliação.O Tribunal de Granada garante que Rivas não tem provas dos maus-tratos e que o filho mais velho não mostra sinais de danos psicológicos consistentes com abusos. Frisa que a mãe abusou da acusação de violência doméstica.A equipa legal de Rivas vai recorrer da sentença e Carmen Calvo, vice-primeira-ministra espanhola, sublinhou que ela não será presa até que a pena seja confirmada. "Sinto-me mal, mas vou continuar a lutar", frisou Juana Rivas ao El País.Foram organizadas várias manifestações a favor de Rivas e criou-se uma hashtag de apoio: #JuanaEstaEnMiCasa.