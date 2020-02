23 maio de 2019.

Cinco breves histórias:

A propósito da ligação de Juan Branco ao caso Pavlenski , arecupera agora o perfil originalmente publicado na edição n.º 786, deA 10 de maio de 2019, Juan Branco escreveu três frases-manifesto em francês no Twitter: "Eles tentaram abater um homem para silenciar um assunto. Eles ganharam ao homem, não vão ganhar sobre o assunto. Há revoluções a serem feitas. Vitória."Nesse dia, o advogado de 29 anos anunciava que, face a "uma delirante e desmedida violência" e às "ameaças cada vez mais diretas, vindas da extrema-direita e de uma parte da esquerda", iria anular todos os encontros agendados. "É a expressão de que o que estamos a fazer" é o correto, disse àno dia 20 de maio.Posso aguentar a pressão dos media, da política, mas a ameaça de violência física... Preferi não parar, mas tomar distância. E tive de compreender porque provoquei essa violência.O último ato provocatório fora a publicação de Crépuscule, 320 páginas de anti-Macron. Nesse ensaio, desmontou o percurso de nepotismo e endogamia do Presidente francês e dos seus próximos, que "não são os corrompidos, mas a corrupção", lê-se na cinta do livro, que até ao início de maio fora descarregado 100 mil vezes e vendera 55 mil exemplares. Esta foi a última provocação.Mas o percurso de Juan Branco traça-se com muitas outras, desde assumir a defesa de Julian Assange ou de Fly Rider, um dos líderes dos Coletes Amarelos, cujo movimento apoiou desde a primeira hora (faz as contas e assume ter estado em "duas, não, em três" manifestações). Mas a primeira de todas as provocações aconteceu na École alsacienne, no 6ª bairro de Paris, assume Branco ao telefone num discurso sempre fluído e ponderado anteriormente (a jornalista Clémentine Mercier, que já o entrevistou, acrescenta à: "É tudo calculado. Não deixa nada ao acaso")."Fui educado num colégio muito burguês e estava em rutura com alguns dos processos que os meus pais me haviam inculcado. Éramos burgueses sem capital." Na escola, frequentada pelas mesmas famílias de renome há gerações, sentia-se "um estrangeiro que não pertencia a esses círculos": "O Paulo [Branco, produtor de cinema] vem do Montijo, a minha mãe [a psicanalista Dolores López] de uma pequena aldeia andaluza." Era um franco-espanhol (não tem a nacionalidade portuguesa porque quando a tentou obter "faltavam uns papéis") que lidava com a elite cultural (os realizadores João César Monteiro ou Manoel de Oliveira eram visitas de casa), mas faltava-lhe a tradição social.Foi uma rutura muito forte porque via a violência social nesses espaços. Quando se é novo não se dá conta: depende das relações familiares, do nome. Era algo de que vivia toda essa agente mas ao mesmo tempo não fazia nada, não tentava construir nada. E eu queria construir coisas. Também foi por isso que não entrei no cinema, é importante demonstrar valor próprio.Investiu, conta, em "acumular um capital simbólico muito forte para poder fazer coisas que tinham valor e em tudo o que podia dar legitimidade para defender as ideias e não só os interesses da minha classe". Nesse aspeto, revela, o pai foi o exemplo: "Eu via sempre o Paulo a defender obras e realizadores, como Monteiro, que tomavam muitos riscos sem se comprometerem por razões comerciais, sempre a defender as ideias. Foi uma inspiração muito forte para tomar riscos e não seguir um percurso confortável."Colegas anónimos lembram-no como gentil, inteligente, tímido mas também "um pouco megalómano", que se descrevia como "o filho de um grande produtor que jantava com [a atriz Catherine] Deneuve". É uma descrição que Branco disse, à Franceinfo, ser injusta por sempre ter tido "a obsessão de me construir por mim mesmo". Existe uma certa dualidade, analisa Clémentine Mercier: "Ele usa o nome do pai e ao mesmo tempo demarcou-se, e isso dá-lhe a determinação para estar em meios diferentes dos do pai." E esse esforço, iniciado no liceu, tem sido suficiente para que Branco se distinga da burguesia, como tanto quis?Ele é "uma balança", resumiu o jornalista Richard Werly num artigo de opinião no suíço Le Temps, em que lhe atribuiu o título de "autor-guru dos coletes amarelos". Apesar de ser advogado de Maxime Nicolle (nome de guerra Fly Rider) e de o ter acolhido em sua casa, a influência de Juan Branco é "sobretudo mediática", diz àuma outra jornalista que tem acompanhado o movimento. "Porque o seu pensamento é bastante complexo e não necessariamente acessível. Eu não sinto que eles pensem nele como parte do movimento porque ele está bem longe do seu mundo". Na leitura desta repórter, concordam no ataque ao Presidente Macron, mas Branco não descolou da imagem de elite.Após o liceu, continuou em Paris (no currículo de seis páginas refere o bacharelato na Sciences Po, e os mestrados em Literatura, Filosofia Política, Geopolítica e Políticas Públicas na Sorbonne, além do doutoramento com "louvor" em Direito na École Normale Supérieure).Foi durante este percurso, explicou a Clémentine Mercier, em 2016, que teve "bons encontros" que lhe permitiram chegar à antecâmara do poder – que no ano seguinte o levariam a candidatar-se pela extrema-esquerda, de Jean-Luc Mélenchon, às legislativas. Em 2012, foi a direita a piscar-lhe o olho: Dominique de Villepin convidou-o para seu diretor de campanha. Recusou. Nessa época, mobilizara já nomes do meio cultural contra a lei Hadopi (que pretendeu acabar com a partilha livre de documentos protegidos por direitos de autor) e chamara à atenção de Aurélie Filippetti, que o convidou para o staff do socialista François Hollande. Sairia em rutura profunda com ela.Explica: "Ela aceitou renunciar às suas ideias para ser ministra [da Cultura]. Participei com muitas ganas" – uma nota de espanhol num português muito eficiente; naturalmente também fala francês, inglês e entende italiano – "até ao momento em que percebi que tínhamos de construir uma posição social ou defender as ideias, e eu com 22 anos não precisava" de construir essa posição. Sobre ele, a antiga governante diz: "Ele é perigoso, tem talento, é inteligente" (Franceinfo) e é "um grande manipulador" (L’Express).Eu aceitei ser honesto, explicar de onde venho, aceitar que houve períodos da minha vida em que trabalhei com pessoas que não deviaCom Hollande. E essas são coisas que são muito raras no espaço político francês. A condição da sinceridade é não fazer amizades, não criar fidelidade (dever algo a alguém e no final dever proteger essa pessoa, mesmo que não seja boa). Quando estou na luta com ideias, é para dizer a verdade. Quem tem um percurso semelhante ao meu é o Julian Assange. Quando diz a verdade, cai sobre si uma violência muito forte.Foi depois da mobilização da lei Hadopi. A defesa dos direitos sobre a Internet é um mundo muito pequeno. Eu já tinha começado o doutoramento em Direito Internacional e estava em Yale, e propôs-me trabalharmos juntos. Pouco depois, o Baltazar Garzon tomou a direção da equipa e começámos. Assange é a pessoa mais inteligente que já conheci. Tive a sorte, quando era menino, de ver como Monteiro e Oliveira trabalhavam e queria poder continuar a encontrar-me com gente dessa criatividade. E que têm defeitos: sente-se tanta pressão nesses mundos que é difícil manter a humanidade.- Portugal "é parte da minha cultura", diz. Visita o País, onde vivem os irmãos, com frequência.- Nasceu em Estepona, perto de Málaga, a 26 de agosto de 1989, e cresceu em Paris.- O pai, Paulo Branco, não aceitou falar sobre o filho: "O Juan é o Juan e eu sou eu. Mas tenho muito orgulho".- Em França, defendeu o pai no processo contra Terry Gilliam sobre o filme Dom Quixote.- O teste: uma conversa de cinco horas convenceu Mélenchon a convidá-lo para colaborarem. Entrou nas listas do France Insoumise, mas não conseguiu a eleição para o parlamento- O site satírico Nordpress noticiou já em maio de 2019 a sua morte: fora encontrado no fundo do Sena, cravejado com 12 balas e uma corda em torno do pescoço. Branco partilhou a notícia no Twitter com um emoji triste.