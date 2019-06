Os dois condenados não estiveram presentes na leitura da sentença, tendo escutado a mesma a partir do estabelecimento prisional HMP Belmarsh, no sudeste de Londres, através de vídeo-conferência.



O Príncipe Harry e Megan Markle foram ameaçados por um grupo britânico neonazi antes e depois de terem casado. O grupo inglês mostrou-se contra o matrimónio entre o príncipe inglês e a ex-atriz norte-americana devido à ascendência africana da mesma. Harry foi mesmo acusado de "trair a raça", pelo grupo.



Numa investigação levada a cabo pela BBC, foi encontrada uma imagem do príncipe com uma arma apontada à cabeça, na qual se podia ler "até mais logo". Este grupo neonazi, que tem o nome 'Atomwaffen Division' (a palavra alemã "atomwaffen" significa "arma atómica"), foi fundado, alegadamente, por um estudante de 21 anos, chamado Andrew Dymock.

Dois jovens foram condenados a pena de prisão efetiva por ameaças ao príncipe Harry e à sua mulher, Meghan Markle. Michal Szewczuk, de 19 anos, e Oskar Dunn-Koczorowski, de 18, moveram uma campanha online e sugeriram que o príncipe devia mesmo ser abatido por se ter casado com uma mulher de ascendência africana.O jovem de 19 anos foi condenado a uma pena de prisão de quatro anos e três meses, enquanto Dunn-Koczorowski ficou sujeito a uma pena de 18 meses.