Numa gravação de 3 minutos, Naomi Musenga – com uma voz aparentemente fraca - descreve ter fortes dores no estômago, embora não consiga especificar exactamente o que sente. Na conversa ouve-se uma operadora de uma linha de emergência em França a gozar com a jovem e a desvalorizar os sintomas descritos por esta.

O caso data de Dezembro do ano passado, mas só recentemente é que foi entregue o áudio da conversa à família da vítima. O mesmo foi disponibilizado publicamente num site francês posteriormente. O caso está a causar um tumulto em França.

"Vou morrer", disse Naomi Musenga à operadora, que lhe respondeu secamente: "Vai morrer definitivamente um dia, tal como toda a gente". Musenga conta que está com muitas dores e continua a pedir que a ajudem, mas a operadora ameaça desligar a chamada se esta não relatar os seus sintomas e depois diz-lhe que deve contactar outro serviço, o SOS Médecins, que envia médicos ao domicilio em vez de uma ambulância.

Quando Musenga lhe implorou para a ajudar porque se sentia "muito doente", a operadora responde-lhe que "não a possa ajudar porque não sei o que tem" e aconselha-a a ligar para o número que lhe deu antes, acrescentando que não pode fazê-lo por ela.







No áudio, é possível ouvir-se a profissional que atendeu Naomi e outro empregado do serviço a gozar com ela.

Naomi Musenga conseguiu ligar para o número do SOS Médecins e acabou por ser levada para o hospital ao fim de 5 horas, onde foi transferida para a unidade de cuidados intensivos, acabando por morrer por algumas horas depois devido a "falência múltipla de órgãos devido a um choque hemorrágico", segundo o jornal francês Le Monde.

O hospital universitário de Estrasburgo suspendeu a operadora que atendeu a chamada e a ministra da saúde francesa, Agnès Buzyn, ordenou uma investigação ao caso. Buzyn escreveu um tweet onde se mostra "profundamente ultrajada" com o caso.

Patrick Pelloux, presidente da associação de médicos de emergência francesa (Association des Médecins Urgentiste de France) apontou o dedo à crise das ambulâncias em França: os veículos foram reduzidos de 8 milhões em 1988 a 21 milhões actualmente. Por outro lado, o número de chamadas de emergência aumentou. Pelloux afirmou que os trabalhadores destes serviços estão "exaustos, enervados e esgotados". Um antigo profissional do mesmo serviço contou que em 100 chamadas, somente 10 a 20 são autênticas.

O caso tem provocado muita contestação em França e há inclusive uma página de apoio a Naomi Musenga - Justice for Naomi Musenga -, onde muitos apoiantes acusam o serviço de emergência francês de "negligência" e "racismo".

Je suis profondément indignée par les circonstances du décès de Naomi Musenga en décembre. Je tiens à assurer sa famille de mon entier soutien et demande une enquête de I'IGAS sur ces graves dysfonctionnements. Je m'engage à ce que sa famille obtienne toutes les informations . — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) 8 de maio de 2018