Jovem espanhol fez o maior golpe contra a Amazon na Europa

James Gilbert Kwarteng, de 22 anos, foi o autor do maior golpe contra a Amazon na Europa (e o segundo no mundo). O jovem, que vive em Maiorca, na Espanha, comprou artigos caros e devolveu caixas cheias de terra – guardando os objectos.

Os pais de James também foram considerados cúmplices por assinarem as entregas que chegavam a casa. O advogado da família afirma que o jovem deixou várias pistas desde que os produtos chegaram a sua casa mas que os pais não sabiam de nada.

O autor do crime também criou uma empresa chamada Kwartech para vender os produtos. Entre os artigos estavam: telemóveis, tablets, computadores, etc., com um valor total de 330 mil euros.

James conseguiu realizar o esquema porque comprava os produtos por telefone, pesava-os antes de abrir e depois enchia as caixas com terra e areia com o peso igual ao original. De seguida pediu a devolução e enviava o pacote para os armazéns da Amazon.

Na Amazon é possível pedir um reembolso total do artigo e o cliente tem um mês para devolver o produto. Para finalizar o processo, os Correios registam uma etiqueta de devolução e – como milhares de embalagens – voltam ao local de partida. Como a empresa não verifica as caixas imediatamente, só foram encontradas agora as embalagens cheias de terra.