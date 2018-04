Jovem detido depois de atropelar multidão no País de Gales

Quatro pessoas ficaram feridas, duas em estado crítico.

Um jovem de 18 anos foi detido depois de ter atropelado várias pessoas à porta de uma discoteca em Newport, no País de Gales.



O homem abandonou o veículo num local afastado da discoteca depois do incidente. Feriu quatro pessoas: duas delas encontram-se em estado crítico.



De acordo com o porta-voz da Polícia de Gwent, citado pelo jornal Metro, "a seguir ao incidente esta manhã na Cambrian Road em Newport, que envolveu um carro e quatro peões, um homem de 18 anos da área de Newport foi detido sob a suspeita de causar ferimentos devido a uma condução perigosa". "As investigações estão a decorrer e gostaríamos de agradecer a todos pelos comentários e partilhas" que terão levado à detenção do condutor.



Três mulheres e um homem foram levados para o hospital depois de terem sido atingidos à porta da discoteca The Courtyard, cerca das 5h30.