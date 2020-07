é uma fortaleza imponente com a qual eles querem rebentar". Entre o "eles" acredita-se que esteja

Os editores e dezenas de jornalistas do maior grupo de jornalismo húngaro demitiram-se numa ação coletiva como resposta ao despedimento do chefe-de-redação que terá sido afastado por interferência política. No total foram 70 os jornalistas a abandonar as redações da index.hu, ficando apenas 20.Foi o despedimento de Szabolcs Dull que motivou a saída em debandada de um dos últimos jornais independentes do país governado por Viktor Orbán, informa o jornal britânico The Guardian. Um dos editores explicou que "tinha sido ultrapassada um linha vermelha", num texto que acompanhou a saída. "O quadro editorial entende que não estão reunidas as condições para uma operação independente e deu início ao término do seu contrato", pode ler-se na carta que acompanhou a saída.Quando se concretizou a sua saída, Dull disse em vídeo que o Index "O Index.hu é visto como um dos últimos jornais "independentes" no contexto da comunicação social húngara pelos Repórteres Sem Fronteiras. Maior parte dos titulos da Hungria estão, alegadamente, sob a alçada de Orbán e têm uma linha editorial coincidente com a do primeiro-ministro conservador.Esta sexta-feira, em visita a Portugal, Péter Szijjártó, o ministro dos negócios estrangeiros húngaro, afirmou que as acusações de ingerência política no Index eram "falsas" e o diretor do jornal, László Bodolai, insistiu que não havia interferência externa na linha editorial do mesmo.Muitos dos jornalistas que abandonaram o Index na sequência do despedimento de Dull afirmaram que pretendem manter a redacção junta através de um novo projeto editorial.A Hungria ocupa a 89ª posição no ranking anual