Thomas Handrick é alemão, tem 43 anos, e é suspeito de ter assassinado a mulher e um dos filhos em Tenerife, Espanha. O filho de cinco anos terá testemunhado as agressões, mas conseguiu fugir e foi encontrado pelas autoridades. No entanto, deverá ficar psicologicamente afetado durante muitos anos por ter testemunhado as agressões, revela uma psicóloga.

O alemão é suspeito de ter assassinado a sua mulher, Silvia, de 39 anos, e o filho Jacob, de 10. Os corpos dos dois foram encontrados numa gruta, na quarta-feira, e mostravam indícios de ter traumatismos.

As autoridades conseguiram encontrar os corpos – que estavam numa gruta localizada entre duas ravinas – depois da criança mais nova do casal, Jonas, de cinco anos, ter fugido e aparecido numa aldeia, em estado de choque.

As autoridades, citadas pelo jornal espanhol 20minutos, referem que a criança fugiu e foi dar a um trilho na zona de Taucho, uma montanha ao sul de Tenerife. Encontrado pelas autoridades coberto de terra e a chorar, o menino, que não fala espanhol, foi levado para a esquadra, onde contou que tinha visto o pai agredir a mãe e o irmão numa gruta.



Um grande dispositivo com cerca de 100 pessoas foi mobilizado para localizar a mulher e a criança desaparecidas com recurso a meios terrestres e aéreos, com dois helicópteros. O nevoeiro complicou as buscas.

As alegadas agressões terão levado à morte da mulher e da criança que foram encontradas sem vida dentro da gruta.

O facto de a criança poder ter testemunhado as agressões que levaram à morte da mãe e do irmão por parte do pai pode causar danos irreversíveis no crescimento do menor, de acordo com a psicóloga Timanfaya Hernández, citada pelo 20minuto.

É possível que, a curto prazo, a criança de cinco anos "sofra um retrocesso evolutivo, alterações no comportamento, alterações emocionais, alterações nas suas relações e desempenho académico". Mas as consequências podem vir a criar ondas no futuro, já que presenciar um evento tão traumático "aumenta muito a probabilidade de vir a desenvolver algum tipo de sequela psicológica na adolescência e até mesmo na idade adulta. "Para mais, o que aconteceu a esta criança, num ambiente estranho, num sítio em que nem fala a língua, potencia ainda mais os fatores de risco", considera a psicóloga.

Jonas continua sob a proteção da Direção Geral de Proteção da Infância e da Família de Tenerife, mas é esperado que um familiar vindo da Alemanha vá buscar a criança, para o levar a casa.

De acordo com as autoridades locais, os pais de Jonas estavam num processo de separação e que a mãe tinha ido com as crianças para visitar o pai a Tenerife. O homem estaria já a ponderar o homicídio, referiu José Miguel Rodríguez Fraga aos meios de comunicação social. Questionado sobre o que leva as autoridades a suspeitarem que se tratou de um homicídio premeditado, a polícia referiu que o local onde foram agredidas as duas vítimas mortais indica fortemente para que o assassinato tenha sido premeditado: "Ninguém chega ali por acaso, é muito complicado".

Quando Thomas foi detido, disse às autoridades que tinha deixado tanto a mulher como o filho com vida na gruta onde foram encontrados os cadáveres.