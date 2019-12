ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de dezembro de 2019.

Há quase um século que os britânicos não eram chamados a votar no frio de dezembro. Nas terceiras eleições gerais em quatro anos, regressam às urnas dia 12 para escolherem se fica tudo na mesma com Boris Johnson em minoria, se dão ao atual primeiro-ministro mais força ou se mudam para o trabalhista Jeremy Corbyn. Ambos são impopulares entre os britânicos, que os apelidam ora de racista ora de antisemita.E nesta corrida, que temo Brexit no centro da discussão, já se falou também numa vitória à Thatcher, na hipótese de um youthquake (ou terramoto jovem). Um dos principais candidatos já tentou escapar a uma fotografia com Trump e o outro elogiou Putin.Explicamos-lhe como e quem num breve guia.