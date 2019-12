As posições sobre o tema estão bem delineadas. O primeiro-minsitro britânico em funções, Boris Johnson, baseou toda a sua campanha para as eleições à volta de um slogan: "Get Brexit done" ("Vamos conseguir realizar o Brexit"). Já Jeremy Corbyn tem prometido que se for eleito irá realizar um novo referendo. As eleições realizam-se esta sexta-feira, 12 de dezembro, e o futuro do Brexit está em risco.Durante a campanha, Johnson prometeu que se fosse eleito iria conseguir finalizar o Brexit até 31 de de janeiro de 2020. Este cenário só será possível caso o atual primeiro-ministro consiga uma maioria absoluta de 326 lugares, ou mais. Este limite pode ser mais baixo na eventualidade de alguns partidos mais pequenos e favoráveis ao Brexit consigam um bom resultado.A verificar-se este primeiro cenário, Johnson conseguirá aprovar o Brexit que negoicou com Bruxelas e que determina que o Reino Unido saia da União Europeia até ao final de janeiro do próximo ano. Assim que o Reino Unido abandonar esta ligação haverá um período experimental durante o qual as relações com a UE se manterão quase inalteradas. Esta fase tem uma duração prevista de menos de um ano, devendo terminar no último dia de dezembro de 2020.Durante estes 12 meses, Johnson vai poder limar arestas para estabelecer um acordo comercial com a UE, o seu maior parceiro comercial, atualmente. O Reino Unido é a quinta maior economia do mundo.Mas nem tudo são rosas para o líder do Partido Conservador. É que muitos acreditam que a levar a sua avante, o primeiro-ministro acabe por tirar o Reino Unido da UE sem acordo, podendo afetar negativamente vários acordos.Outro cenário possível é Boris Johnson ser o mais votado, mas ficar longe de uma maioria. Nesta situação adensa-se a possibilidade de haver um segundo referendo à saída da UE.Neste segundo cenário, os partidos vão entrar nos jogos das influências, a tentar encontrar alianças partidárias. E a primeira jogada está do lado de Johnson que vai ter de decidir se faz uma coligação e forma governo ou se se demite. O grande problema é que não há nenhum aliado óbvio para apoiar o Partido Conservador. Johnson pode até tentar manter-se no poder, mas com apoios esporádicos com outros partidos. E se o primeiro-ministro acabar por se demitir, é a vez de Corbyn fazer a sua jogada.O Trabalhista pode então tentar persuadir o Partido Nacional Escocês (SNP) e os Liberal Democrats (LD) para duas opções: ou apoiar um governo trabalhista, num cenário semelhante à solução governativa de 2015, em Portugal, ou então fazerem um pacto de não agressão, com os dois partidos a não fazerem oposição constante. O SNP pode vir a trocar este apoio por um novo referendo à independência escocesa.Mas há outra opção para o trabalhista: confiar nos partidos mais pequenos que também desejem um segundo referendo. E Corbyn promete que, a vencer eleições, vai avançar com o referendo nos próximos seis meses, usando os primeiros três para negociar com a UE uma extensão e possível reintegração.