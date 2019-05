Espanha: Jogadores detidos sob suspeita de combinarem jogos

Raúl Bravo é suspeito de ser o cabecilha de uma organização criminosa relacionada com apostas desportivas.



Carlos Aranda, avançado formado no Real Madrid e que passou por várias equipas da LaLiga, Samu Saiz, do Getafe, e Íñigo López, atualmente no Deportivo, são outros dos detidos. Juan Carlos Galindo Lanuza, diretor do departamento médico do Huesca, clube que acabou a época despromovido à 2.º divisão, também pertenceria a esta rede criminosa, acusada de corrupção e branqueamento de capitais.



Entretanto, o presidente da liga espanhola, Javier Tebas, já comentou a operação da polícia, afirmando que esta foi desencadeada por uma denúncia de La Liga: "Isto é muito doloroso mas o importante é acabar com a corrupção no futebol."



Em atualização

Jogadores de futebol em Espanha foram detidos sob as suspeitas de terem combinado os resultados de diversos jogos. Os detidos são atletas da primeira e segunda divisão da liga de futebol espanhola e há suspeitas de que tenham mesmo criado uma organização dedicada exclusivamente a combinar resultados, avança o jornal El País.O ex-jogador do Real Madrid Raúl Bravo, assim como Borja Fernández, o médio do Valladolid, e o presidente do Huesca, Agustín Lasaosa, estão entre os detidos desta megaoperação policial em Espanha.