Chuka Umunna, o ex-membro do Partido Trabalhista e o representante do Grupo Independente que estava presente na reunião, já comentou a saída de Jeremy Corbyn: "É um comportamento extraordinário do líder da oposição, de certa forma juvenil, num momento que exige a todos que correspondamos às expectativas e iniciemos uma forma de diálogo para acabar com este caos."





"He will have to explain his actions" - Independent Group MP @ChukaUmunna reacts to @jeremycorbyn walking out of a Brexit meeting with the PM and senior politicians.



