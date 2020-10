Na tarde de sexta-feira, Samuel Paty, um pai de família de 47 anos, foi decapitado perto do colégio onde ensinava história e geografia, numa área tranquila de Conflans-Sainte-Honorine, nos subúrbios a oeste de Paris. O seu agressor, Abdoullakh Abouyezidovich A, um refugiado russo de 18 anos de origem chechena, foi baleado nove vezes pela polícia.



Três semanas após um ataque islâmico durante o qual um paquistanês feriu duas pessoas que estavam em frente às antigas instalações do Charlie Hebdo em pleno debate sobre o separatismo religioso, o assassinato revoltou o país.





Milahres de pessoas saíram este domingo às ruas de França como forma de homenagem a Samuel Paty, o professor decapitado após mostrar caricatura de Maomé numa aula. Onze pessoas estão detidas devido ao homicídio do professor.Os responsáveis dos principais partidos políticos, associações e sindicatos vão manifestar-se este domingo, às 15h00 (14h00, em Lisboa), em Paris e em em outras cidades francesas incluindo Lyon, Toulouse, Estrasburgo, Nantes, Marselha, Lille e Bordéus.

De acordo com os elementos revelados pelo promotor antiterrorista Jean-François Ricard, o professor de história tinha organizado com os seus alunos um debate como parte das aulas de educação cívica, durante o qual mostrou caricaturas do profeta Maomé.

O pai de um aluno, que está sob custódia policial, ficou indignado, e tornou público na internet o nome do professor e o endereço do colégio e pediu ao diretor a sua dispensa. De seguida, o professor recebeu várias ameaças por telefone.

No sábado, um milhar de pessoas entre pais, funcionários, alunos e outros cidadãos concentraram-se em Conflans-Sainte-Honorine, em frente ao colégio onde ocorreu o ataque, e exibiram cartazes que diziam: "Eu sou um professor".

Desde sexta-feira à noite, foram detidas e colocadas sob custódia policial 11 pessoas, incluindo familiares do agressor, mas também algumas pessoas que entregaram o professor aos julgamentos.