A conservadora Annegret Kramp Karrenbauer irá ser a nova líder do partido alemão.

Annegret Kramp Karrenbauer irá substituir Angela Merkel na liderança da União Democrática Cristã (CDU, sigla original), até agora secretária-geral do partido alemão.



A alemã, conhecida pelas iniciais AKK, conseguiu 51% dos votos dos militantes dos partidos que se reuniram esta sexta-feira em Hamburgo, derrotando na segunda volta das eleições o candidato Friedrich Merz. No total, 12 elementos da CDU disponibilizaram-se para a liderança do partido.



"As pessoas consideram-me uma cópia [de Angela Merkel], apenas mais do mesmo, mas posso garantir-vos que tenho as minhas próprias opiniões, sou eu própria", disse Kramp Karrenbauer sobre as comparações entre ela e a ex-líder do partido.



Merkel é chanceler da Alemanha há 13 anos e líder da CDU há 18. No passado mês de Outubro, anunciou que ia deixar a liderança do partido.