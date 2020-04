Itália regista menor número de óbitos pela covid-19 desde 19 de março

O número de mortes em Itália devido à pandemia da covid-19 aumentou em 525 nas últimas 24 horas, a menor subida no país desde 19 de março, indicou este domingo a proteção civil transalpina. O país registou 4.316 novos casos, menos do que os 4.805 registados na véspera.A Itália continua a ser o país com maior número de vítimas mortais, que ascendem a 15.887, o que corresponde a uma taxa de letalidade de 12,3%.O total de casos confirmados desde o início do surto atingiu este domingo os 128.948.O número de doentes dados como curados registou um aumento de 819 pessoas, para um total de 21.815.Em todo o mundo registam-se mais de 1,2 milhões de casos e quase 68 mil mortes.