Hoje, vários moradores da cidade italiana de Pavia acordaram com um autocolante à porta, em que se lê "Aqui mora um antifascista", com o símbolo da Acção Antifascista com um proibido por cima. O acto ocorre no dia anterior às eleições em Itália, marcadas para 4 de Março.

O autocolante foi afixado esta noite nas portas das casas ou nos portões de acesso. Alessio Pascucci, presidente da Câmara de Cerveteri, perto de Roma e coordenador da Associação L’Italia in Comune, que junta vários presidentes de câmara, lamentou o acto ao jornal italiano La Repubblica. "O que aconteceu é inaceitável, alguém usou o símbolo do antifascismo quase como um sinal intimidatório. Mas a nossa Constituição declara que somos um país antifascista, que tivemos de trabalhar pela nossa democracia, que o momento mais negro da nossa história aconteceu quando o fascismo primeiro e o nazismo depois mataram, tiraram liberdades e direitos a tantas pessoas", sublinhou.

Como resposta, Pascucci colou um autocolante à porta da Câmara Municipal em que se lê "Aqui há um presidente de câmara antifascista".

Nas redes sociais, as reacções multiplicaram-se. Há quem tenha imprimido uma folha para colar na sua casa em que se lê: "Senhores fascistas, não venham ter comigo, eu já sei que sou orgulhosamente antifascista." Outras pessoas disponibilizam autocolantes em que também se lê "Aqui mora um antifascista" ou "Aqui mora uma família antifascista" mas sem o sinal de proibido.

Houve quem inventasse autocolantes para colar nas portas de simpatizantes de grupos de extrema-direita, que dizem "Aqui vive um rato de esgoto".

Segundo o jornal La Repubblica, algumas das pessoas a quem se dirigiram os autocolantes estiveram envolvidas em confrontos durante uma manifestação convocada por grupos de extrema-direita, no dia 5 de Novembro.