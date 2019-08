A Islândia organizou um funeral para um glaciar que sucumbiu às alterações climáticas. Na lápide - uma pedra de cor castanha onde antes estava o glaciar - pode ler-se: "Uma carta para o futuro", como que sob a forma de um aviso. Cientistas avisam que morte de glaciares pode continuar a acontecer e que centenas de massas de gelo como esta podem vir a desaparecer na Islândia."Ok [abrviatura de Okjokull] é o primeiro glaciar islandês a perder o seu estatuto de glaciar", pode ler-se na elegia escrita na placa de bronze. E o texto que se segue a esta primeira frase não é animador. "Espera-se que todos os nossos glaciares sigam as mesmas pisadas nos próximos 200 anos. Este monumento serve para darmos conta de que sabemos o que está a acontecer e o que devemos fazer. Só tu sabes se o fizemos."De acordo com o jornal britânico The Guardian, cerca de 100 pessoas estiveram presentes naquela cerimónia fúnebre, entre elas a primeira-ministra do país, Katrin Jakobsdottir, e a antiga comissária da ONU para os Direitos Humanos, Mary Robinson. "Espero que esta cerimónia seja uma inspiração para nós aqui na Islândia, mas também para o resto do mundo, porque aquilo que estamos a ver aqui é apenas uma das faces da crise climática", disse JakobsdottirFoi recentemente registado o mês de julho mais quente de sempre.