Data final para a saída do Reino Unido da União Europeia é 22 de Março de 2019.

A rainha Isabel II deu aprovação real à lei da Saída da União Europeia, terminando assim meses de debate acerca da legislação do Brexit da primeira-ministra britânica Theresa May.



John Bercow, o porta-voz da Câmara dos Comuns, anunciou a notícia durante uma audiência no parlamento britânico. "Tenho de notificar a Câmara em concordância com o Acto da Aprovação Real de 1967 em como Sua Majestade aceitou os seguintes actos… Saída da União Europeia de 2018", afirmou.

A saída formal do Reino Unido da União Europeia está marcada para 29 de Março de 2019.



Na cimeira europeia de 28 e 29 de Junho, a União Europeia quer resolver um dos mais importantes assuntos no processo do Brexit: quão integrada ficará a Irlanda do Norte com os países comunitários e que barreiras ao comércio serão aplicadas no mar da Irlanda.



Em Outubro, noutra cimeira europeia, espera-se um acordo final e uma declaração conjunta sobre a relação entre os britânicos e os europeus daí para a frente. Contudo, ainda há muito por resolver.