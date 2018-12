Marcello Bruzzese era irmão de Girolamo Bruzzese, um ex-criminoso que desistiu da vida de crime e tornou-se informante da polícia italinana.

O irmão de um ex-mafioso que se tornou informante da polícia foi executado na Itália no dia de Natal por dois homens encapuzados, num acto que as autoridades do país acreditam ter sido um homicídio orquestrado pela máfia de Calábria – os 'Ndrangheta.

Marcello Bruzzese, de 51 anos, foi emboscado na zona histórica de Pesaro, na Itália central, quando estava a voltar para casa. Segundo a polícia, os homens esperaram pela vítima perto do seu apartamento e dispararam vinte tiros contra esta.

O pai dos irmãos, Domenico, trabalhava para o conhecido chefe mafioso Teodoro Crea, mas acabou por ser vítima de uma emboscada perpetrada por outros elementos da máfia em 1995. Numa presumível retaliação, Girolamo juntou-se a uma família de crime na cidade de Rizziconi e em Outubro de 2003 alvejou Crea, que sobreviveu ao ataque, mas foi preso algum tempo depois, estando actualmente a cumprir pena em Itália.



Depois da tentativa de homicídio falhada Girolamo dirigiu-se uns dias depois às autoridades italianas e passou a colaborar com as mesmas, passando-lhes informação sobre os membros da máfia. O seu testemunho levou muitos mafiosos para a prisão.

Contrariamente ao irmão, Marcello nunca fez parte da máfia e só se tinha mudado para Pesaro há três anos. Por estes motivos, as autoridades do país europeu acreditam que o tiroteio fatal contra o homem constituiu uma vingança por Girolamo se ter tornando um informante. Segundo o jornal Repubblica, os investigadores do caso acreditam que o assassínio foi uma "vingança do passado".

Segundo relatórios citados pelo The Guardian, a máfia 'Ndrangheta terá centenas de afiliados espalhados por 30 países. Outro estudo do instituto Demoskopika (2013) defende que esta teve mais lucros no mesmo ano que o Deutsche Bank e o McDonald’s juntos, com valores na ordem dos 53 biliões de euros.