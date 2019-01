Desde que o novelo do Brexit se começou a desenrolar, com a vitória do "yes" à saída da União Europeia, em junho de 2016, que Sorcha McAnespy vai observando em Omagh, na fronteira entre as Irlandas, os nós que se vão atando – e que nem o Governo britânico, nem a Comissão Europeia parecem saber como desfazer.





Capa n.º 769

Em Omagh, uma das localidades da fronteira de 499 quilómetros, a irlandesa apelidou de "catastrófico" o chumbo do plano: há a ameaça do regresso da violência, há as dúvidas sobre o que acontecerá aos doentes que eram tratados de um e do outro lado. E depois há os esperados prejuízos com a cerveja Guiness, e o queijo, e a carne...