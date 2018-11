Ocorrências datam de 9 de Novembro. Objecto foi descrito como uma "luz muito brilhante".

A Autoridade de Aviação da Irlanda está a investigar o avistamento de um objecto voador não-identificado que foi visto por pelo menos três pilotos no espaço aéreo irlandês. Foi descrito como uma "luz muito brilhante".



Na manhã de dia 9 de Novembro, a piloto do voo BA94 da British Airways, que vinha de Montréal, Canadá, comunicou com o controlo aéreo do aeroporto irlandês de Shannon e reportou ter visto um objecto a passar pelo seu avião.



Questionou o controlador de tráfego aéreo sobre se estavam a ocorrer exercícios militares, o que foi negado. "Estava a mover-se tão rápido. Surgiu no nosso lado esquerdo e rapidamente virou para o norte. Era uma luz muito brilhante que desapareceu a alta velocidade", contou a piloto, citada pelo jornal The Guardian. Frisou que o seu avião e o objecto não se encontravam em rota de colisão.



O avistamento também foi participado por outra aeronave que voava na mesma zona. O piloto encarregue do voo da Virgin Airlines de Orlando, EUA, a Manchester, Reino Unido descreveu o que viu como "um meteoróide ou outro objecto a fazer algum género de reentrada" e que pareciam "vários objectos a seguir o mesmo tipo de trajectória – muito claro de onde estávamos".



Um terceiro piloto, citado pelo The Guardian, soube dos testemunhos dos colegas e disse: "Ainda bem que não sou o único."



Questionada pelo mesmo jornal, as autoridades irlandesas garantem que o avistamento será investigado "de acordo com o processo normal e confidencial de investigação de ocorrências". Porém, referiram que é improvável que sejam aliens de outro planeta.