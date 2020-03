Irlanda encerra escolas até 29 de março devido a coronavírus

O Governo irlandês decidiu esta quinta-feira encerrar todas as escolas do país, bem como os museus, até 29 de março devido à pandemia do coronavírus Covid-19 O encerramento dos estabelecimentos de ensino e creches entra em vigor às 18h00 de hoje, anunciou o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar.A decisão surge após a Irlanda ter registado na quarta-feira a primeira morte devido ao Covid-19. A vítima é uma mulher idosa que faleceu num hospital de Dublin O chefe do Governo irlandês indicou ainda que os ajuntamentos em recintos fechados com mais de 100 pessoas e com mais de 500 pessoas quando sejam no exterior devem ser cancelados.Varadkar defendeu ainda que "sempre que possível, as pessoas devem trabalhar a partir de casa".