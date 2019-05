Foi já lançado um inquérito para apurar as circunstâncias por trás do incêndio que vitimou 41 pessoas. Erro humano, relâmpago ou falha no sistema são as três principais suspeitas.

Pelo menos 41 pessoas morreram e seis ficaram feridas depois de um avião de passageiros da companhia Aeroflot se ter incendiado no aeroporto de Sheremetyovo, em Moscovo, este domingo. O avião, um Sukhoi Superjet-100, foi obrigado a uma aterragem de emergência e ter-se-á incendiado quando aterrou. Estão já a ser investigadas

Ainda não foi avançada uma causa para o incêndio a bordo do avião e já foi lançado um inquérito para investigar se os pilotos tiveram responsabilidade nos acontecimentos. As caixas negras do avião já foram recuperadas.

A Associated Press avança que de momento os investigadores russos estão a investigar três possíveis causas para o incêndio que deflagrou a bordo do avião: mau tempo, uma falha no equipamento ou ainda pilotos pouco experientes.

De acordo com alguns passageiros citados por meios de comunicação russa, pouco depois do avião ter levantado voo, terá sido atingido por um raio. "O avião voltou atrás e tivemos uma aterragem violenta", contou um dos passageiros, dizendo ainda que quando aterrou, o avião "saltou como se fosse um gafanhoto e incendiou-se quando chegou ao chão".

A agência noticiosa Interfax refere que, de acordo com um passageiro que seguia dentro do avião, a saída de dentro do mesmo terá sido atrasada porque vários passageiros quiseram primeiro tirar as bagagens de mão antes de saírem.

De acordo com a Interfax, terão sido encontrados fragmentos dentro dos motores do avião, derivados da aterragem brusca.

"O avião emitiu um pedido de socorro depois de ter levantado voo. Solicitou duas vezes uma aterragem de emergência e quando finalmente se fez à pista já ia em chamas", disse uma fonte à agência de notícias Interfax. Um vídeo captado no local mostra a traseira do meio de transporte a incinerar-se pouco depois da aterragem.

As imagens da televisão russa mostraram uma enorme coluna de fumo e o avião em chamas durante a tentativa de aterragem e os passageiros da frente da aeronave a serem retirados. O voo tinha partido de Moscovo e tinha como destino final Murmansk.

No avião seguiam 73 passageiros e seis membros da tripulação. 33 passageiros e quatro membros da tripulação sobreviveram, estando seis pessoas em estado grave, sob observação. O avião foi adquirido em 2017 e tinha sido inspecionado em abril deste ano.

A Rússia anunciou que não tem intenção de proibir os modelos Sukhoi Superjet 100 de levantarem voo, considerando que se tratou de um acontecimento isolado.

Em 2012, na Indonésia, um Sukhoi Superjet despenhou-se, matando todas as 45 pessoas que seguiam a bordo. As investigações decretaram que o acidente se deveu a um erro humano.

O presidente russo, Vladimir Putin, já apresentou as condolências às famílias das vítimas, afirmando que já estão a ser investigadas as causas que levaram à queda da aeronave.