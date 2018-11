A equipa que está a investigar o desaparecimento de Maddie McCann ficou sem fundos em Setembro. Governo inglês promete mais 150 mil libras à polícia britânica para o caso.

O Ministério do Interior britânico (Home Office) vai financiar a investigação ao desaparecimento de Madeleine McCann com mais 150 mil libras (cerce de 173 mil euros).



A operação Grange ficou sem fundos em Setembro passado, o que levou à polícia britânica a fazer um pedido para uma linha de crédito até Março de 2019. Até agora a investigação já teve um custo superior a 11,6 milhões de libras (cerca de 13,5 milhões de euros).



O Ministério do Interior inglês diz que continua a manter um diálogo com os polícias sobre as necessidades da investigação.



Maddie McCann tinha três anos quando desapareceu do apartamento da família na Praia da Luz, em Portugal, em Maio de 2007.



A polícia portuguesa esteve encarregue do caso até 2013, altura em que a Metropolitan Police se encarregou da investigação, lançando a operação Grange.