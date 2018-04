O inventor Peter Madsen foi hoje condenado a prisão perpétua pela morte de Kim Wall, a jornalista sueca cujo corpo desmembrado foi encontrado em Agosto de 2017.Madsen, de 47 anos, foi condenado por homicídio premeditado, abuso sexual e profanação de cadáver.A decisão foi tomada pela juíza Anette Burkø e dois jurados. "O tribunal foi unânime na decisão. Há provas claras em como o acusado mostrou interesse em matar e desmembrar pessoas", afirmou Burkø.A 10 de Agosto de 2017, Wall, de 30 anos, foi até ao submarino de Peter Madsen, o Nautilus, que estava na baía de Copenhaga. Ia entrevistá-lo e nunca mais voltou.O Ministério Público dinamarquês pedia a pena de prisão perpétua, que segundo o jornal The Guardian ronda os 16 anos na prisão. Na segunda-feira, durante as alegações finais, o procurador Jakob Buch-Jepsen defendeu que Madsen tinha torturado e matado Wall para concretizar fantasias sexuais violentas, num caso "tão terrível e nojento que como procurador não é possível encontrar palavras para o descrever". Buch-Jepsen sustentou ainda que Madsen mudou a sua versão dos factos várias vezes, pelo que a sua credibilidade não era só baixa, mas "inexistente".Os pais de Wall não estiveram presentes em tribunal quando foi lida a sentença, mas vários outros familiares e amigos da vítima encheram o tribunal.O julgamento durou onze dias e agora, a defesa tem 14 dias para decidir se avança com recurso. Peter Madsen já manifestou desejo de recorrer. Quando confrontado, deu-se como inocente dos crimes.