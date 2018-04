O inventor dinamarquês, Peter Madsen, acusado de matar e desmembrar a jornalista sueca Kim Wall, tem traços psicopatas e não demostrou qualquer compaixão pela família da vítima.

Na última sessão do julgamento, o procurador leu o relatório psiquiátrico do arguido que concluiu que Peter Madsen é um psicopata.

"O que fazemos quando temos um grande problema? Dividimo-lo em algo menor", disse Peter Madsen aos psiquiatras para justificar a sua opção de cortar a cabeça, braços e pernas de Kim Wall.

O inventor nega ter morto a jornalista, mas admitiu tê-la desmembrado com o objectivo de a conseguir retirar o submarino em que encontravam e considerou que "um cadáver não merece qualquer respeito especial."

Peter Madsen disse mesmo não acreditar que seria mais penoso para a família da jornalista receber o seu corpo em cinco partes separadas.

O inventor garante que Kim Wall, que tinha entrado no submarino do inventor para o entrevistar, morreu intoxicada com gases provocados por uma avaria. Mas a acusação acusa-o de a ter assassinado para satisfazer fantasias sexuais sádicas e citou mais de 140 vídeos e links de vídeos de assassinatos e tortura de mulheres encontrados nos seus computadores e smartphone.

A autópsia ao corpo da vítima não encontrou qualquer vestígio de gases tóxicos.

O relatório psiquiátrico recomendou que Peter Madsen seja mantido sob custódia, uma vez que os "seus traços narcisísticos e psicopáticos" fazem dele uma pessoa perigosa para terceiros.

O arguido revelou "uma severa falta de empatia e remorso", é "extremamente traiçoeiro" e um "mentiroso patológico." A única vez que manifestou emoção foi quando falou sobre a mulher, que se recusou a testemunhar a seu favor em tribunal.

O tribunal ouviu 36 testemunhas, incluindo quatro mulheres que Peter Madsen tentou levar para dentro do seu submarino, bem como antigas parceiras sexuais, amigos e colegas no seu projecto de construção de um foguete espacial. A leitura da sentença está marcada para o dia 25 de Abril.