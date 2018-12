Quatro ex-membros do partido independentista catalão Juntos pela Catalunha puseram fim a uma greve de fome que durou 20 dias.

Os quatro ex-governantes da Catalunha puseram termo à greve de fome que iniciaram há 20 dias. Os elementos do partido independentista catalão Juntos pela Catalunha contestavam aquilo que consideravam ser um bloqueio engendrado pelo Tribunal Constitucional aos seus processos de recurso para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.



A greve terminou já que o Tribunal começou a marcar as datas dos recursos dos detidos.



Seguundo a porta-voz dos detidos, o estado de saúde de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull e Quim Forn é "bom", mas terão de ser internados na enfermaria para que haja um controlo restrito de saúde e um dieta que começará por ser líquida. Segundo a porta-voz, os quatro políticos "perderam entre 10% e 11% da sua massa corporal". Entre os quatro, Turull era o que estava mais delibitado, tendo sido transferido para a enfermaria para ser monitorizado desde dia 15 deste mês.



Jordi Sànchez e Jordi Turull iniciaram a greve de fome no dia 1 de Dezembro. Dois dias depois, Josep Rull e Quim Forn juntaram-se ao protesto.