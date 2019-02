As autoridades registaram ainda 36 feridos, entre moradores que se encontravam no prédio e bombeiros. Mulher suspeita de atear fogo morava no prédio.

Pelo menos nove pessoas morreram e 36 ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou num prédio em Paris, a capital francesa, durante esta madrugada, informaram esta terça-feira as autoridades locais.



Foi detida uma mulher de 41 anos que morava no prédio, suspeita de ter sido responsável por atear o incêndio no 16º andar do edifício. As autoridades afirmam existirem indícios que apontam para fogo posto. Moradora detida sofre, alegadamente, de problemas psiquiátricos, segundo o jornal francês Le Monde.



"O incêndio ainda está a ativo nos 7º e 8º andares", do prédio no sudoeste de Paris, de acordo com um porta-voz dos bombeiros pelas 7h30, hora de Lisboa.





Énorme feu rue Erlanger 75016 Paris pic.twitter.com/LSJpIuGgio — Marteau Carole (@MarteauCarole) February 5, 2019

"Foi um incêndio particularmente violento", disse o capitão Clement Cognon, do serviço de bombeiros de Paris, à BFMTV

As autoridades temem que o número de mortos ainda possa aumentar.Entre os feridos incluem-se três bombeiros. No total estiveram cerca de 250 operacionais a combater as chamas durante toda a madrugada.Dezenas de moradores foram retirados do prédio em chamas.