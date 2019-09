Incêndio mortal desencadeia protestos no campo de refugiados de Lesbos

As autoridades da Grécia afirmam que pelo menos duas pessoas morreram no passado domingo devido a um incêndio num campo de refugiados de Moria. A agência de notícias de Atenas ANA, citando fontes policiais, informou que uma mulher e uma criança morreram no incêndio. A agência de notícias Reuters, citando os serviços de emergência, disse que uma pessoa tinha morrido, e que a polícia não conseguia chegar a uma área de contentores, onde havia relatos não confirmados de outro corpo queimado.

Depois do incêndio os residentes desencadearam um motim. A polícia disparou gás lacrimogéneo para controlar a multidão até uma brigada de incêndio chegar ao campo de Moria, na ilha de Lesbos, informou a agência de notícias AFP.

Uma testemunha afegã, no entanto, disse à AFP que uma mulher e duas crianças morreram e que o incêndio se espalhou por seis ou sete contentores usados para alojar os moradores. "Encontrámos duas crianças completamente carbonizadas e uma mulher morta. Demos as crianças tapadas com cobertores aos bombeiros", afirma Fedouz, de 15 anos.

Foram enviados reforços de Atenas, na Grécia, em aviões do exército C-130, numa tentativa de conter a situação. O vice-ministro de Proteção ao Cidadão Lefteris Economou, juntamente com o chefe da polícia e o secretário-geral da política migratória, também estão a caminho de Lesbos.

Os migrantes confessaram que estavam zangados com o tempo que levou para a chegada dos bombeiros, alegando que as fatalidades se devem à longa espera. Num comunicado, a polícia disse que os tumultos ocorreram após dois incêndios separados deflagrarem, primeiro fora e depois dentro do campo de Moria, em vinte minutos.

O acampamento alberga cerca de treze mil pessoas, mas tem instalações para apenas três mil. Tornou-se uma pequena cidade, com tendas de emergência de refugiados da ONU para cerca de oito mil pessoas espalhadas pelos campos de oliveiras da aldeia vizinha de Moria. As outras estão alojadas em contentores.

A Grécia acolhe 70 mil refugiados e migrantes, na sua maioria sírios, que fugiram dos seus países desde 2015 e atravessaram a fronteira com a Turquia. O número de chegadas tem vindo a aumentar constantemente nos últimos meses - mais de nove mil pessoas chegaram em agosto, e mais de oito mil chegaram em setembro.