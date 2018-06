Fire at the mandarin oriental in London pic.twitter.com/dLG7sAhQuZ — Florida Man (@gabepowl) 6 de junho de 2018

Steer clear of Sloane Street in Knightsbridge pic.twitter.com/7nGT1eTTGz — Justin (@justin_sandhu) 6 de junho de 2018

2.622 euros).



Um violento incêndio está a consumir um hotel na zona de Knightsbridge, em Londres. Trata-se, ao que tudo indica de um incêndio no Mandarin Oriental Hotel, hotel histórico de cinco estrelas.Segundo relatam os meios de comunicação britânicos, estão perto de cem bombeiros a combater as chamas esta quarta-feira, apoiados por 18 meios terrestres.As colunas de fumo negro estão a espalhar-se pelo céu de Londres, vindos do incêndio no hotel de doze andares.As causas de fogo não são ainda conhecidas.O Mandarin Oriental Hotel passou recentemente por uma transformação de 185 milhões de libras (cerca de 211 milhões de euros) que havia sido concluída a 31 de Maio deste ano, com novos quartos, áreas públicas, restaurantes e espaços de refeição, bem como um novo spa.Os quartos do hotel podem custar até 700 libras por noite (cerca de 798 euros) e as suites podem ascender a £2.300 (Em actualização