Partidos moderados adoptaram ideias anti-migratórias apenas para conseguir mais votos, considera um político dinamarquês, crítico da aprovação da lei que proíbe as burcas.

Os deputados do parlamento dinamarquês aprovaram, recentemente, a lei que proíbe o uso de burcas no país. Uma lei que parece vir comprovar a ideia de que o país do norte europeu está a sofrer uma viragem ideológica, com o advento de um aumento dos apoiantes de partidos anti-imigrantes da ala direita, como o Povo Dinamarquês.

As burcas foram banidas no início de Junho e a lei prevê que quem quebrar duas vezes a regra deve pagar uma multa no valor de 10.000 kroners (aproximadamente 1.340 euros).

Há ainda em cima da mesa a hipótese de vir a ser aprovada uma segunda lei que tenha influência junto da comunidade muçulmana na Dinamarca: a proibição da circuncisão em crianças. Uma petição posta a circular recentemente pedia que este tema fosse levado e votado em Parlamento. A reunião de 50.000 assinaturas fez com que este projecto vá ser votado no Parlamento dinamarquês.

Mas este tipo de leis anti-imigração, na Dinamarca, não é um assunto apenas de partidos de extremos. Os dois maiores partidos centrais, de centro direita (Partido Liberal) e centro esquerda (Social Democratas), foram essenciais em fazer aprovar a medida da proibição das burcas.

A líder do partido de centro esquerda, o maior da oposição, Mette Frederiksen, apelidou o Islão de ser mesmo uma barreira à integração e que os muçulmanos "não respeitam o sistema judicial dinamarquês". A social-democrata recomendou ainda o encerramento de escolas muçulmanas em todo o país.

Apesar de apoio maioritário no parlamento dinamarquês, esta não é de todo uma lei unânime. Que o diga o político pelo partido Social Liberal Emrah Tuncer que considera descabido a decisão de proibir as burcas, até porque este é um problema que "afecta 40 pessoas". "O nosso governo está a fazer leis para apenas 40 pessoas", denunciou o membro do partido pró-emigração, acrescentando ainda: "Estas 40 mulheres ficarão presas em casa de manhã À noite. E isso ajuda-as de algum modo? Não ajuda".

Em entrevista ao jornal The Guardian, Tuncer disse mesmo que o partido de centro-esquerda Sociais Democratas se ter tornado "tão extremo". "Eles são piores que o partido do Povo Dinamarquês", acredita.

Mas o político pó-imigração reconhece que esta viragem de opinião segue uma tendência crescente entre o seio da população dinamarquesa. "Eles cheiraram que havia votos neste tema", acredita Tuncer que avança a hipótese deste medo ter surgido na sequência dos ataques levados a cabo por grupos islâmicos extremistas.