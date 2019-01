A denúncia ao caso desta mulher foi feita esta quinta-feira, no parlamento irlandês por dois deputados.



Num comunicado enviado pelo hospital, afirma-se que a instituição se recusa a comentar casos individuais, mas que a administração não esteve de qualquer forma ligada a certificar ou desautorizar situações relacionadas com aborto.



Já o ministro irlandês Simon Coveney referiu que a lei é clara e deve ser aplicada de forma igual para todos os cidadãos e de acordo com o resultado do referendo do ano passado. "Por este mesmo motivo, os hospitais na Irlanda têm a obrigação de tomar decisões de forma a que sejam consistentes com essa mesma nova legislação", afirmou, citado pelo jornal britânico The Guardian.

Um hospital de Dublin, na República da Irlanda , recusou-se a realizar um aborto a uma mulher com uma anormalidade fetal fatal.O hospital de Combee, uma das principais maternidades do país, recusou-se, alegadamente, a atender a mulher para um aborto por não estar numa situação de aborto que caísse dentro das linhas de "dignóstico fatal".A mulher anunciou que planeava ir até Inglaterra para um aborto, como milhares de mulheres fizeram durante vários anos, enquanto o aborto não era legal. Mas essa lei foi revertida e a ideia de que seria preciso deslocar-se para fora do país para fazer um aborto parecia ultrapassada, já que entrou em vigor a 1 de janeiro a lei de que era legal fazer um aborto na República da Irlanda.