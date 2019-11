Homicídio de jornalista em Malta: primeiro-ministro vai demitir-se

Joseph Muscat, o primeiro-ministro de Malta, deve anunciar em breve a sua demissão, tendo já apresentado a mesma ao seu gabinete, avnaça o jornal Times of Malta. A demissão estará relaciona com as pressões levantadas no seguimento do homicídio da jornalista Daphne Caruana Galizia, conhecida por investigar casos de corrupção que podiam implicar figuras do Governo.Ainda na manhã desta sexta-feira Muscat disse que não se demitia, mas a meio da tarde terá dito a confidentes que se iria demitir.O chefe de gabinete do primeiro-ministro de Malta Joseph Muscat foi detido e interrogado pela polícia esta terça-feira, no âmbito da investigação à jornalista Daphne Caruana Galizia. Keith Schembri trabalhava como chefe de gabinete de Muscat e apresentou a sua demissão esta semana. Segundo apurou o jornal britânico The Guardian, Schembri foi detido na sequência de alegações feitas pelo empresário Yorgen Fenech que foi detido a semana passada enquanto tentava abandonar o país a bordo do seu iate. De acordo com as informações reunidas pelo jornal, Fenech terá dito que o chefe de gabinete foi um dos co-conspiradores do assassinato da jornalista.Fenech terá fornecido esta informação a troco de um perdão presidencial, como terá acontecido com a testemunha que o envolveu no caso. A família da jornalista apresentou um pedido à Procuradoria-Geral daquele país para que não fosse concedido qualquer perdão ao milionário.Fenech é dono da 17 Black, empresa acusada de fazer parte de uma "grande rede criminosa" da indústria das apostas online.

Caruana Galizia, de 53 anos, foi morta a 16 de Outubro enquanto deixava a sua casa no norte de Malta. No seu blogue, a jornalista denunciava casos de corrupção. Ela seguia agora as provas reveladas pelo caso Panama Papers, que em 2015 desvendaram a forma como várias celebridades e pessoas poderosas usavam empresas offshores para esconder a sua riqueza. Carruna Galizia acusou figuras do governo e da oposição de Malta de corrupção e lavagem de dinheiro.



Três pessoas foram detidas em dezembro de 2017 por suspeita de executarem o homicídio, mas o mandante do crime não foi identificado.