Nordahl Lelandais, detido por ter confessado o homicídio da criança luso-descendente Maëlys de Araújo, é suspeito de ter abusado sexualmente de uma jovem prima em Agosto de 2017.O abuso aconteceu uma semana antes do desaparecimento de Maëlys. O corpo da menina de nove anos foi encontrado em Fevereiro deste ano, vários meses depois de ter sido vista pela última vez.Além do homicídio de Maëlys, Lelandais está sob suspeita do assassinato do militar Arthur Noyer.O homicida confesso é suspeito de ter abusado sexualmente da menina de seis anos, da sua família, na noite de 19 para 20 de Agosto de 2017.