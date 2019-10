O atirador que matou duas pessoas na cidade de Halle, Alemanha, na passada quarta-feira, podia ter feito mais vítimas se as suas armas de fogo caseiras não tivessem encravado. As imagens foram transmitidas em direto pelo homicida na sua conta de Twitch - um site de streaming.

Durante os 35 minutos de filmagem - revista pelo jornal britânico The Guardian - o suspeito ficou cada vez mais frustrado com as suas armas feitas em casa, porque estavam sempre a falhar. As armas encravaram pelo menos três vezes, enquanto estavam apontadas diretamente para uma vítima.





O suspeito construiu as armas de fogo de acordo com planos publicados por um ativista britânico pró-armas. Philip Luty – que acreditava que as leis de controlo de armas eram "fascistas" – dedicou a sua vida a divulgar projetos que ajudam a fabricar armas de fogo a partir de materiais fáceis de obter. O seu objetivo era permitir a todos os cidadãos do mundo construir armas de fogo.

Stephan Balliet foi identificado como o suspeito de matar duas pessoas a caminho de uma sinagoga em Halle, na Alemanha. De acordo com os jornais locais, Stephan é um cidadão alemão de 27 anos. O site alemão Kohlchan teve acesso a documentos que afirmam que o suspeito construiu em casa metralhadoras, granadas de mão e outras armas caseiras.

Os mesmos documentos sugerem que foi intencional o uso das armas que tinham como objetivo "mostrar a viabilidade de armas improvisadas". Depois dos ataques à sinagoga e a uma loja de kebab ouve-se o atirador a confessar: "Desculpem, pessoal, a merda do Luty é uma merda".

O assassino era considerado um nacionalista branco, que queria que os seus ataques inspirassem outros brancos a matar mais judeus, ou outras pessoas que entendia como inimigos da raça branca – muçulmanos, negros, antifascistas e comunistas.

Josef Schuster, o chefe do Conselho Central de Judeus criticou a polícia por ter sido muito lenta a chegar à sinagoga. "É escandaloso que a sinagoga em Halle não tenha sido protegida pela polícia num dia santo como Yom Kippur", afirmou.

Numa visita à sinagoga, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier disse que os alemães precisam de se unir contra o extremismo. "Estou muito certo de que a esmagadora maioria desta sociedade na Alemanha quer que a vida judaica faça parte deste país… Temos de nos unir a longo prazo contra a violência como a que vivemos aqui ontem. Devemos proteger a vida judaica".