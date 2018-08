Un hombre armado con arma blanca ha accedido esta mañana a la comisaría de Cornellà con el objetivo de atacar a los agentes. El agresor ha sido abatido. Los hechos han sucedido poco antes de las 6 de la mañana — Mossos (@mossos) 20 de agosto de 2018

Os Mossos de Esquadra, polícia da Catalunha, abateram esta segunda-feira um homem que entrou armado na esquadra do município de Cornellà, uma das províncias de Barcelona, a gritar "Alá é grande", anunciou esta força policial através do Twitter.O homem natural da Argélia entrou na esquadra "pouco antes das seis da manhã". A polícia acredita que o suspeito tinha como objetivo "atacar os agentes", avança o jornal espanhol El Mundo."Um homem armado com uma arma branca esta manhã entrou na esquadra da Cornellà com o objectivo de atacar os agentes. O agressor foi morto. Os factos aconteceram pouco antes das seis da manhã", pode ler-se na publicação feita no Twitter.A esquadra do município de Cornellà encontra-se temporariamente encerrada na sequência do incidente, enquanto decorre a investigação, informaram os Mossos também através da rede social Twitter.