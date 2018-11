Homem parte a perna depois de vandalizar monumento anti-fascista

Relacionado Presidente da Croácia quer aderir ao euro Eslovénia a Croácia também vão limitar entrada de refugiados Milost ne tražim niti bih vam je dao!Rade Koncar lomi noge fašistima i 76 godina nakon što su ga strijeljali! https://t.co/cdhBScboVW — Krešo Beljak (@KBeljak) November 7, 2018





Koncar é um dos grandes heróis juguslavos na luta contra o governo fascista croata. Foi capturado pelas forças italianas em 1942 e executad aos 31 anos. Quando o juiz lhe perguntou se queria pedir misericórdia, o homem terá respondido: "Não vou pedir misericórdia nem a receberia de si".



Um homem de 65 anos da Croácia empurrou um monumento público anti-fascistas diversas vezes para tentar derrubá-lo. Acabou por conseguir. Sofreu de imediato uma consequência quando o monumento lhe caiu em cima da perna, partindo-a.A polícia, citada pelos meios de comunicação local, informou que o homem deitou abaixo o busto de Rade Koncar, um conhecido resistente do regime pró-Nazi da Croácia durante a II Guerra Mundial. Ao conseguir deslocar a estátua, a mesma acabou por lhe cair sobre a perna, partindo-a.Alguns utilizadores da rede social Twitter afirmam que esta sequência de eventos representou uma vingança por parte da estátua, tendo inclusivamente o político croata Krešo Beljak reagido, escrevendo no Twitter: "Rade Koncar parte as pernas de fascista 76 anos depois deles o terem matado", citado pelo jornal The Guardian.