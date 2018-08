Homem matou mãe e irmã com faca, em França

O atacante foi abatido pelas autoridades. ISIS proclamou ataque, mas relação entre as vítimas parece apontar para ataque não ideológico.

Homem matou duas pessoas e deixou uma terceira gravemente ferida em Paris, esta quinta-feira de manhã, pelas 10h20 locais (9h20 em Portugal Continental), na sequência de um ataque com uma faca. As vítimas mortais são a mãe e a irmã do atacante, segundo o ministro do Interior francês. Estas informações parecem contrariar motivações terroristas na origem do ataque, apesar do mesmo ter sido reivindicado pelo auto-proclamado Estado Islâmico.



Armado com uma faca, o homem terá atacado as três pessoas na via pública antes de se retirar para dentro de um pavilhão, onde se terá barricado. Quando chegou ao local, a polícia abriu fogo, ferindo o atacante fatalmente, explica o jornal francês Le Monde.



O grupo terrorista reivindicou o ataque através da sua agência oficial, a Amaaq, depois de ter sido noticiado que o homem terá gritado "Allahu akbar" (Alá é grande), durante o ataque.



A polícia francesa confirmou o ataque através da sua conta oficial do Twitter. "Operação policial em andamento na Camille Claudel Street, Trappes (Yvelines)". A polícia pediu aos moradores que evitassem a área e "respeitar o perímetro de segurança", pode ler-se na publicação.



As autoridades francesas estão a tomar as devidas precauções com esta mensagem e, de momento, a Procuradoria Antiterrorista não está à frente deste caso.



O atacante, identificado como Kamel S., nasceu na cidade de Trappes em 1982 e, de acordo com o canal "BFM TV", era depressivo e alcoólico e tinha apresentado uma queixa contra a sua família por problemas relacionados com uma herança, que foi posteriormente arquivada.



O ministro do Interior francês explicou que a polícia está a analisar o telefone do agressor e outros pertences para obter mais informações sobre as motivações do ataque e tentar esclarecer o conflito dentro da família.



O gabinete do procurador em Versalhes, nos arredores de Paris, está a comandar as investigações.