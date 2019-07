Autoridades informaram que objetos pessoais do homem foram encontrados no compartimento do trem de aterragem, como uma mochila, uma garrafa de água e comida.



Um homem citado pela Press Association referiu que homem caiu a um metro de um outro homem que estava a apanhar sol no seu jardim. "Eu ouvi um "whomp" [onomatopeia para simular o som da queda]. Subi as escadas para olhar pela janela. A princípio pensei que se tratasse de um sem-anbrigo a dormir no jardim. Ele até tinha as roupas todas vestidas. Mas depois quando olhei melhor vi que havia sangue por todo o lado, no jardim. Foi aí que percebi que ele tinha caído."



A vítima referiu que o corpo caiu intacto porque estava congelado.



O homem de Clapham referiu que um local estava a seguir o rasto do voo com uma aplicação de telemóvel e que viu o corpo a cair.



As autoridades afirmaram que não estão a tratar a morte como sendo suspeita.



Em 2012, um homem escondido caiu de um avião que fazia trajeto entre Moçambique e o Reino Unido, tendo seu corpo encontrado numa rua no bairro de Mortlake.



A Kenya Airways referiu, num comunicado, que o aparelho tinha sido inspecionado e que não foram encontrados quaisquer danos. "É uma pena que uma pessoa tenha perdido a vida por entrar a bordo de forma ilegal de um dos nossos aviões. E expressamos as nossas condolências".

Foi encontrado o corpo de um homem que viajava clandestinamente no trem de aterragem de um avião da companhia queniana Kenya Airways , em Londres, no Reino Unido O voo em questão estava próximo de aterrar no aeroporto de Hearthrow após cerca de nove horas de viagem desde Nairóbi, capital do Quénia. O incidente ocorreu na madrugada de domingo, 30 de junho.