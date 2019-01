Homem de 45 anos morre em poço em Málaga ao lado do cão

Morte de homem morreu em poço poucas semanas depois de Julen, de três anos, ter morrido também depois de uma queda.

Um homem espanhol de 45 anos morreu, este domingo, num poço de água em Villanueva del Trabuco, localidade na região de Málaga que fica a apenas 60 quilómetros de Totalán, a terra onde Julen morreu da mesma forma.



O homem em questão chama-se Juan Antonio Santamaría e foi encontrado morto num poço, juntamente com o seu cão.



As autoridades estão a ponderar a hipótese de se ter tratado de um suicídio ou acidente, segundo os meios de comunicação espanhóis. Mas os familiares negam a hipótese de suicídio: "Era um tipo normal, não tinha problemas com ninguém, nem parecia ter problemas psicológicos. É estranho, não há explicação", disse um familiar ao jornal El Español.