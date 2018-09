Um homem foi condenado a três meses de prisão e a pagar uma multa de 300 euros por ter dado uma palmada no rabo de uma mulher num autocarro, em França. Esta está a ser apontada como a primeira sentença no âmbito de uma lei contra a violência sexual e sexista. A lei criou uma nova infracção: a ofensa sexista.Um tribunal francês deu como provado que o homem de 30 anos incorreu numa ofensa sexista, depois de ter ficado provado que o homem de 30 anos entrou alcoolizado no autocarro e atacou uma jovem de 21 anos. O homem terá dado uma palmada no rabo da jovem tendo depois começado a insultá-la, chamando-lhe nomes e criticando o seu aspecto físico, relata a rádio Europe1. Acontecimento deu-se a semana passada.A mulher recorreu ao motorista para que este a ajudasse. O agressor ainda atacou o motorista, mas este teve tempo de fechar as portas e chamar a polícia.